زحام شديد وإقبال كبير من المواطنين على شواطئ جمصة هربا من حرارة الجو

الدقهلية- شريف الديب

شهد شاطىء مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالاً كبيراً من المصطافين اليوم ، للاستمتاع بالجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا.

وتوافد الآلاف من رواد الشاطئ وأبناء الدقهلية، ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية، هربا من حرارة الجو والاستمتاع بشاطئ جمصه، فيما انتشر المنقذين بطول الشاطئ ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة، وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في بحر جمصه، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ.

ورفعت إدارة شاطئ جمصة والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصة، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات.

وكثفت إدارة الشاطئ بقيادة، محمود خليل نائب رئيس المدينة، وحمادة الوكيل مشرف عام على الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، بحضور بلال عبد السلام فرحات مدير إدارة الشاطئ.



زحام شديد واقبال كبير من المواطنين



زحام شديد واقبال كبير من المواطنين



زحام شديد واقبال كبير من المواطنين



