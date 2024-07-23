إحباط محاولة تهريب كميات من الدقيق المدعم للسوق السوداء فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، كما تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تخص محلات بيع الدواجن وبعض المخابز، وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

كانت شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم وتمكنت الحملة من تحرير محضر جنحة تجميع زيت مجهول المصدر بكمية بلغت 310 كيلو ومحضر تجميع دقيق 2 شيكارة زنة خمسون كيلو ومحضر تجميع دقيق 1 شيكارة ومحضر تجميع دقيق 1 شيكارة، وتم تحرير 3 محاضرعدم إعلان اسعار بعدد من محلات الدواجن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن ومحضر عدم نظافة أدوات العجين بمخبز.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي، لافتا الي أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



