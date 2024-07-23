أعلى درجات حرارة منذ أكثر من 40 عاما تشعل غابات العديد من دول أوروبا

عواصم أوروبية (أ ش أ)

تتواصل الحرائق اجتياح الغابات في العديد من دول أوروبا، وخرج بعضها عن نطاق السيطرة.. فمن البرتغال إلى مقدونيا الشمالية مرورا ببلغاريا تستمر درجات الحراراة تحطيم الأرقام القياسية للشهر الـ 13 على التوالى، حيث سجلت الحرارة أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم 11 من رجال الإطفاء في البرتغال أصيبوا إثر حريق اندلع الأحد الماضي في البلدة الساحلية كاسكايس بالقرب من مدينة لشبونة، مضيفة أن الحريق، الذي أججته الرياح البحرية القوية، لايزال خارج السيطرة ويتواجد في المنطقة أكثر من 250 رجل إطفاء.

وفي مقدونيا الشمالية، اندلع حريق في جبل سيرتا بجنوب البلاد، هو أكثر ما يثير القلق، حيث امتد - الآن - إلى أكثر من 30 كيلومترا؛ مما يجعل عمل رجال الإطفاء معقدا. وفي ذروة الأزمة التي بدأت قبل أسبوعين إثر موجة حر غير مسبوقة، اندلع نحو ثلاثين حريقا. واليوم، لا تزال سبعة منها نشطة وأرسلت الدول المجاورة تعزيزات ويشارك في العمليات نحو 100 جندي.

وفي بلغاريا، استمرت جهود إطفاء الحرائق في منطقة بولياروفو جنوب شرق البلاد لمدة أسبوع تقريبا، وتم نشر الحاويات المخصصة للإيواء المؤقت للأشخاص المتضررين والأكثر حرمانا، كما أثر الحريق على نحو 7300 هكتار من الأراضي ودمر العديد من المنازل.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن خدمة الأرصاد الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) - مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي - أن شهر يونيو الماضي كان أكثر حرارة في جميع أنحاء العالم من أي شهر يونيو سابق؛ بناء على بياناته التاريخية.

