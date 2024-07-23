أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 لجميع الأوزان

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 في الأسواق، حيث تحركت أسعار السبائك الذهب باتجاه الصعود تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب إلي 3760 جنيها للجرام.

أسعار السبائك:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37600 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 75200 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 116930 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 188000 جنيه.

سعر السبيكة الذهن وزن 100 جراما 376000 جنيه.



تختلف أسعار المصنعية على السبائك الذهب بحسب الشركة المنتجة وبحسب وزن كل سبيكة ذهب وبحسب كونها مغلفة أم لا ويبدأ سعر المصنعية من 27 جنيها في الجرام للسبائك ذات الأوزان المرتفعة.



