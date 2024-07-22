وضع التصور النهائى لخطة اختبارات التشغيل لمجمع للسولار بأسيوط

كتبت -مروة الغول

في إطار الإعداد للتشغيل التجريبي لمجمع إنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك)، قام المهندس حسام اسعد رئيس شركة ايبروم المسؤولة عن تشغيل وصيانة المجمع بزيارة تفقدية لموقع المشروع يرافقه المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك، وقام المختصين من الشركتين بتفقد وحدات العمليات المختلفة للمشروع ووحدات المرافق وكذلك التسهيلات الخاصة بشركة انوبك، وذلك لوضع التصور النهائي لخطة بدء أعمال ما قبل اختبارات التشغيل وتجارب بدء التشغيل للمشروع والذى سيسهم فى تأمين احتياجات محافظات الصعيد من من السولار بديلا عن نقل اليها من شمال مصر.

وخلال الأسبوع الماضى تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة اسيوط بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال اقامة المشروع

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن اولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً وأساسياً لزيادة إنتاج الوقود، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار، وتقليل نحو 40% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة، علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد ولمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط.

واطلع الوزير خلال الاجتماع علي تقدم العمل في استكمال اعمال الانشاءات الجارية بالمشروع في موقع اقامته بمحافظة اسيوط، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل اعطاء دفعات اكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع، وقد بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع 77% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر2025.

وأكد الوزير أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في أعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع .



