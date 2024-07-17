وزير البترول: مجمع إنتاج السولار بأسيوط سيقلل 40% من فاتورة الاستيراد

كتبت -مروة الغول

تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة أسيوط بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال اقامة المشروع وضم ماركو فيلا الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز المقاول العام وفرانشيسكو كامراتي رئيس تنمية الأعمال وشركة تكنيب في مصر والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول(انوبك) والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس خالد البدري وكيل وزارة البترول للمشروعات.

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً وأساسياً لزيادة إنتاج الوقود، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار، وتقليل نحو 40% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة، علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد و لمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط .

واطلع الوزير خلال الاجتماع علي تقدم العمل في استكمال أعمال الإنشاءات الجارية بالمشروع في موقع اقامته بمحافظة أسيوط ، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل اعطاء دفعات اكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع، وبلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع 77% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر 2025.

وأكد الوزير أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في أعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع.