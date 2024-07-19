وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 11 مسجدا فى 6 محافظات

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح (11) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 19 / 7 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه (37) مسجدًا منها (33) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 19 / 7 / 2024م عدد ( 12118) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (800) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق ، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد أبو ذر الغفاري – عزبة فضل – إبشواي
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة علي عبد الكريم – قرية ترسا – سنورس
3. مسجد الهجرة – قرية الحمراية - طامية
4. مسجد عبد القوي شعيتان – عزبة عبد القوي شعيتان – سنهور البحرية - سنورس
5. مسجد طلبة حسين الشرقي – السعيدية - سنورس
مديرية أوقاف الدقهلية
6. مسجد بدر – دقادوس – ميت غمر
7. مسجد النصر – منية محلة دمنة
مديرية أوقاف سوهاج
8. مسجد آل عمر – نجع الخراط – كوم أشقاو - طما
مديرية أوقاف الغربية
9. مسجد الرحمة – عزبة أبو كريمة – كفر الزيات
مديرية أوقاف المنيا
10. مسجد الموسى – المحرص – مركز ملوي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. مسجد الفرقان – قرية 63 الجدية - الحامول