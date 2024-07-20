أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن لطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:
- الطماطم17 جنيها
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 18 جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 20 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ20 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 18 جنيها.
بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.