أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب ـ مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن لطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17 جنيها

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.