اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

السبت، 20 يوليو 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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توفر  وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن لطرحها فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17 جنيها

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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