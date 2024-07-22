نتيجة الثانوية العامة 2024.. مراعاة ملاحظات اللجان الفنية أثناء التصحيح

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن سيستم التصحيح الإلكتروني وأيضا تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة يراعى الملاحظات التى وردت فى تقارير اللجان الفنية التى راجعت نموذج الأسئلة والإجابات لبعض المواد التى كانت فيها مشكلات فى صياغة الأسئلة مثل الفيزياء و الديناميكا ومواد أخرى، مشيرة إلى أن تعديل نماذج الإجابة لهذه المواد تم وفق ملاحظات اللجان ومن ثم يتم تقدير الدرجات وفق تعديلات نموذج الإجابة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

وأوشك كنترول الثانوية العامة بالمقر الرئيسى بالسادس من أكتوبر على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الفترة المقبلة بحد أقصى بداية أغسطس المقبل.



كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.