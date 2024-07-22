نائب محافظ سوهاج يتفقد السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، سوق ناصر الحضري الجديد، وذلك ضمن فعاليات الحملة المكبرة على الأسواق، والمحلات التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن ضبط الأسعار، والمتابعة المستمرة لحملات إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.



واستكملت الحملة التي بدأت اليوم أعمالها بتفقد سوق مدينة ناصر الحضري الجديد، واطمأن نائب محافظ سوهاج على توافر جميع السلع الأساسية من الخضر والفاكهة، واطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع والمنتجات بشكل ظاهر، على أن تكون مناسبة دون مغالاة.