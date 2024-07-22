اليوم السابع
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مقتل رقيب في القوات الإسرائيلية إثر انفجار قنبلة يدوية في ذخيرته

الإثنين، 22 يوليو 2024 06:21 م
مقتل رقيب في القوات الإسرائيلية إثر انفجار قنبلة يدوية في ذخيرته قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة، كانت في ذخيرته، وهو بصحبة عددا من القوات دون أن يكون هناك أعمالًا عسكرية.

وكشف جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في مقتل الرقيب مردخاي كدمون من سكان نوف أيالون، الذي قتل في الحادث.

 







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