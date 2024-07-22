مقتل رقيب في القوات الإسرائيلية إثر انفجار قنبلة يدوية في ذخيرته

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة، كانت في ذخيرته، وهو بصحبة عددا من القوات دون أن يكون هناك أعمالًا عسكرية.

وكشف جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في مقتل الرقيب مردخاي كدمون من سكان نوف أيالون، الذي قتل في الحادث.