اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 02:31 م
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جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من خان يونس على مستوطنات غلاف غزة دون إصابات

الإثنين، 22 يوليو 2024 02:07 م
جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من خان يونس على مستوطنات غلاف غزة دون إصابات صاروخ
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة خان يونس على مستوطنات غلاف غزة وانفجرت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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