مركز المناخ: ‎فصل الصيف تتحكم فيه موجتان "الهند" و"السودان" الموسمى

كتبت ـ أسماء نصار

‎كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعض الحقائق العلمية الخاصة بأسباب تشكل حالة الطقس في مصر، موضحًا أن فصل الصيف يتحكم فيه موجتان أساسيتان، هما منخفضي "الهند الموسمي"، والتي تؤثر في عدة مناطق على مستوى العالم، أبرزها الهند والجزيرة العربية والشام وجنوب تركيا ومصر وقد تمتد آثاره في بعض الأحيان إلى ليبيا وتونس، و"السودان الموسمي" وتؤثر بشدة في مناطق تشاد والسودان وجنوب وصعيد مصر.

‎أضاف فهيم، أن مناطق شمال أفريقيا والتي تضربها منخفضات "جنوب الجزائر" و"جنوب الصحراء"، والأمر نفسه بالنسبة لفصل الشتاء القارص بالقارة الأوروبية، والناجم عن مناخ المناطق الجليدية ومنطقة جرين لاند، فيما تؤثر الموجات الخاصة به، على فصل الشتاء في مصر في كثير من الأحيان، مؤكدًا أن طبيعة المناخ تتشكل في المناطق المتسعة الكبيرة الموجودة خارج حدود وجغرافية الدول.

جدير بالذكر، أن التغيرات المناخية و ما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبيًا على انتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية حيث تسبب نقصًا شديدًا فى انتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية فى مصر بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات المائية اللازمة لها.