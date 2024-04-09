نصائح للحماية من الأمراض الموسمية مع تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

تسبب الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف في ارتفاع حالات الحمى والالتهابات الموسمية ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح ومنها:

- نظافة اليدين

غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أمر ضروري للتخفيف من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

- تجنب الاتصال بالآخرين

ابتعد عن الاتصال المباشر مع الأفراد المرضى لتقليل التعرض للفيروسات المحمولة جواً.

- ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامات، خاصة عند ظهور أعراض تنفسية، يعمل بمثابة حاجز ضد استنشاق الرذاذ المُعدي.

- التباعد الاجتماعي

الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص المصابين، خاصة في الأماكن المزدحمة، لتقليل احتمالية انتقال العدوى عن طريق الهواء.

- ممارسات الاستهلاك الآمن

ضمان استهلاك الأطعمة المطهية جيدًا ومصادر المياه الآمنة لإحباط الالتهابات مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد E والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

- الغسيل الشامل

إن غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح قبل استهلاكها يزيل الملوثات الفيروسية المحتملة.

- تجنب الأطعمة التي لا معنى لها

ابتعد عن المواد الغذائية التي لا معنى لها أو منتهية الصلاحية للوقاية من الأمراض الفيروسية الناتجة عن الابتلاع.

- الملابس الواقية

ارتدي ملابس قطنية بأكمام كاملة لتقليل التعرض للدغات البعوض، خاصة في المناطق المعرضة لأمراض مثل حمى الضنك .