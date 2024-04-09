اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 04:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نصائح للحماية من الأمراض الموسمية مع تقلبات الطقس

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 04:00 ص
نصائح للحماية من الأمراض الموسمية مع تقلبات الطقس نزلات البرد
كتبت فاطمة ياسر

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تسبب الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف في ارتفاع حالات الحمى والالتهابات الموسمية ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح ومنها:

- نظافة اليدين

غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أمر ضروري للتخفيف من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

- تجنب الاتصال بالآخرين

ابتعد عن الاتصال المباشر مع الأفراد المرضى لتقليل التعرض للفيروسات المحمولة جواً.

- ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامات، خاصة عند ظهور أعراض تنفسية، يعمل بمثابة حاجز ضد استنشاق الرذاذ المُعدي.

- التباعد الاجتماعي

الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص المصابين، خاصة في الأماكن المزدحمة، لتقليل احتمالية انتقال العدوى عن طريق الهواء.

- ممارسات الاستهلاك الآمن

ضمان استهلاك الأطعمة المطهية جيدًا ومصادر المياه الآمنة لإحباط الالتهابات مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد E والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

- الغسيل الشامل

إن غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح قبل استهلاكها يزيل الملوثات الفيروسية المحتملة.

- تجنب الأطعمة التي لا معنى لها

ابتعد عن المواد الغذائية التي لا معنى لها أو منتهية الصلاحية للوقاية من الأمراض الفيروسية الناتجة عن الابتلاع.

- الملابس الواقية

ارتدي ملابس قطنية بأكمام كاملة لتقليل التعرض للدغات البعوض، خاصة في المناطق المعرضة لأمراض مثل حمى الضنك .







تقلبات الطقس

نصائح عند تقلبات الطقس

الحماية من تقلبات الطقس




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