محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال التنفيذيّة بالمدينة الطبية الجامعية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الأعمال التنفيذيّة بالمدينة الطبية لجامعة كفرالشيخ، والتي تضم (مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، والموقع العام للمدينة)، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، مستشفى الطوارئ والذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا)، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و303 مليون جنيه.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، مشروع تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بالجامعة، والذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة وقاعة سيمينار، وتبلغ تكلفة المشروع 184 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي بالجامعة، والذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي، وتبلغ تكلفة المشروع 383 مليون جنيه.

أكد محافظ كفرالشيخ، على دعمه الكامل للجامعة، كشريك أساسى فى التنمية ودعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية، لافتًا إلى الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة كفرالشيخ على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي أو الصحي أو الخدمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، من خلال التوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفرالشيخ، مشيرًا إلي تأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محلياً وعربياً ودولياً لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر، لافتًا إلى أن هذا يتم بالتوازي مع ما يتم من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة، ودعم وتشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الصناعية في الإقليم الجغرافي المُحيط بها، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم ومهاراتهم؛ للمساهمة فى تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



احدى حجرات أورام كفر الشيخ



بيانات مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ