محافظ شمال سيناء يناقش خطة تطوير قطاع الشباب والرياضة

العريش ـ محمد حسين

ناقش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خطة قطاع الشباب والرياضة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في المراكز والأندية الرياضية.

يأتي ذلك تزامناً مع انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الشباب الذين يمثلون ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، مؤكدًا ضرورة استغلال طاقات الشباب الفاعلة للمشاركة في عملية التنمية والبناء، والنهوض وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم.

جاء ذلك خلال لقائه إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات نسب التنفيذ ومراحل العمل في المشروعات الجارية بقطاع الشباب والرياضة، ضمن جهود الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية. كما تم مناقشة سبل دفع وتيرة العمل لإنهاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المحددة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات أو الملاحظات التي قد تؤثر على تنفيذ الفعاليات والأنشطة الصيفية.

أكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات وتذليل التحديات أمام تنفيذ الأنشطة والفعاليات المدرجة بخطة مديرية الشباب والرياضة، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، مشددًا على ضرورة جذب الشباب والنشء لممارسة الرياضة، والاستغلال الأمثل لطاقاتهم من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بمراكز الشباب وتطويرها، والاهتمام بمواهبهم وميولهم باعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.