محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الاثنين، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش زيارة الوفد للمحافظة، خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو الجاري، لعقد عدد من الندوات التوعوية واللقاءات التشاورية والحوارية المتخصصة، وزيارات ميدانية للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومجالس المدن والمراكز؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

وذلك بحضور اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، محمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نبيل شلبي مدير لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفاطمة أبو الوفا رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة، من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهته، أشاد محافظ الإسماعيلية، بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان على أرض المحافظة، من خلال البرامج والأنشطة الخدمية والتوعوية المختلفة التي يقوم بها، بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأكد "أكرم" أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت الإنسان على رأس أولوياتها ومحورًا مهمًا للتنمية، والعمل على الارتقاء بشتى القطاعات لتوفير حياة كريمة له، لافتًا إلى أن محور حقوق الإنسان يُعد أحد أهم المحاور الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تخدم المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تكفل للمواطنين حقوقهم الدستورية والاجتماعية والسياسية والقانونية بما يمنحهم الحرية في إبداء آرائهم وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

فيما تقدم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص الشكر والتقدير، للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، ودعمه المستمر والمتواصل للمجلس على أرض المحافظة، وحرصه على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة المواطنين، وذلك من أجل الارتقاء بمختلف القطاعات الخدمة والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن الإسماعيلي.

تلا ذلك زيارة ميدانية لفريق عمل لجنة الشكاوى بديوان محافظة الإسماعيلية وعقد لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة والمعنيين بالتعامل مع شكاوى المواطنين (المراكز التكنولوجية) وكذلك وحدة حقوق الإنسان بالديوان ومركز إعلام المحافظة والوقوف على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المحافظة.

ومن المنتظر أن يتم زيارة عدد من الوحدات المحلية بالأحياء ومراكز الإسماعيلية، أبوصوير، القصاصين، فايد، التل الكبير، القنطرة شرق، والقنطرة غرب؛ لتبادل الخبرات معهم في كيفية تقديم الخدمات للمواطنين.

بجانب زيارة للمستشفيات بتلك الأحياء والمراكز للوقوف على مستجدات مستوى الخدمات التي تقدم بها.

وزيارات ميدانية لعدد من دور الرعاية الاجتماعية والمسنين، وعدد من مراكز الشباب للوقوف على نوعية الخدمات التي تقدم بها ، وما شهدته من تطوير مقارنه بالزيارات التي قام بها المجلس في السابق.