محافظ الأقصر: تطوير ورفع كفاءة الطرق على رأس أولوياتى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، اليوم الإثنين، مركز ومدينة الزينية، حيث رافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وتفقد المحافظ مدخل منشأة العماري وإمكانية تغطية ترعة المنشاة بطول 900 متر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة، كما تفقد المحافظ الطريق الواصل بين كمين العماري وكمين يسي باشا بطول 1700 متر، وإمكانية ردم الترعة الموازية للطريق.

وأكد محافظ الأقصر، ضرورة إصلاح وصلة الطريق بين محور الدكتور سمير فرج والحزام الأخضر بطول 250 مترًا، وإصلاح وصلة الطريق أسفل المحور بين الحد الإداري لمدينتي الأقصر والزينية، حيث رافق المحافظ خلال جولته كل من العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد المسيح بولس مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.

كما استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من بيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر، يضم كل من الشيخ محمد الرملي حسين الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالأقصر، والأنبا أرمانيوس فريد الأمين المساعد، وضياء الدين أحمد محمد منسق عام بيت العائلة المصرية بالأقصر.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق في أداء مهام مسئوليته الجديدة كمحافظ للأقصر، كما استعرض أعضاء الوفد مهام بيت العائلة في المحافظة والتي تشمل مجالات ترسيخ ثقافة المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه ثمن محافظ الأقصر الدور الكبير والهام الذي يقوم به بيت العائلة، للعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن ونشر ثقافة التسامح والسلام بين أبناء الوطن الواحد، والتصدي لأي مفاهيم خاطئة ومواجهة أي أفكار هدامة، بما يُساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن.



محافظ الأقصر تطوير ورفع كفاءة الطرق علي رأس أولوياتي



محافظ الأقصر يلتقى وفدا من بيت العائلة المصرية