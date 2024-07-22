مجمع ناصر الطبى فى خان يونس يناشد المواطنين بالتبرع بالدم

وكالات

ناشد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة المواطنين التبرع بالدم في ظل المجازر المستمرة بعد إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة شرق المدينة، وفق وزارة الصحة بغزة.

وكان مستشفى ناصر قد أعلن الأسبوع الماضي الخروج من الخدمة وعدم القدرة على تأمين علاج المصابين مع استمرار المجازر الإسرائيلية.

وكان قد قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن رائحة الدم تفوح بأرجاء مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بعد مجزرة المواصي التي ارتكبها جيش الاحتلال، وسط تعطل أنظمة التهوية بسبب نقص الكهرباء والوقود.

جاء ذلك على لسان سكوت أندرسون، نائب منسق الشؤون الإنسانية ونائب مدير شؤون الأونروا في غزة، في بيان، بعد زيارة أجراها لمجمع "ناصر" الطبي.

وأضاف: "أثناء زيارتي لمجمع ناصر شهدت بعضًا من أفظع المشاهد التي رأيتها خلال الأشهر التسعة التي قضيتها بالقطاع".