اليوم السابع
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تكدس أعداد كيبرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبى جراء قصف الاحتلال لخان يونس

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:44 ص
تكدس أعداد كيبرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبى جراء قصف الاحتلال لخان يونس مجمع ناصر الطبى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بتكدس أعداد كيبرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس فى قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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