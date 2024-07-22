مجلس الأمن يناقش التطورات فى سوريا وهجوم الحوثى على تل أبيب

نيويورك (أ ش أ)

يُناقش مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، فى إحاطته الإعلامية الشهرية، العملية السياسية والحالة الإنسانية فى سوريا، إضافة إلى الهجوم جماعة الحوثى فى اليمن على تل أبيب.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن، أن المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في (جنيف) ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، سيقدم إحاطة عن التطورات السياسية والإنسانية فى جلسة مفتوحة، يعقب ذلك مشاورات مغلقة.

كما سيشهد اليوم أيضا، انعقاد جلسة إحاطة مفتوحة فى إطار بند جدول الأعمال المعنون «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين»، حيث طلبت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاجتماع بعد هجوم الجمعة الماضية بطائرة بدون طيار استهدف تل أبيب، التي أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنها في اليمن، وتقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، روزماري ديكارلو، موجزا في هذا الشأن.

وأكد مجلس الأمن انعقاد إحاطته الإعلامية الشهرية ومشاوراته بشأن اليمن غداً الثلاثاء، ويقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبيرج ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا إحاطة، ومن المتوقع أن يقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إحاطة إعلامية بشأن المشاورات.

ويناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع الجاري وقف الأعمال العدائية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ومكافحة الفساد في آسيا الوسطى، ودعم استقرار الكونغو الديمقراطية.

وأشار بيان مجلس الأمن إلى انعقاد جلسة مشاورات" غداً الثلاثاء" حول عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى بينما يقدم الممثل الخاص ورئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الفساد في آسيا الوسطى، كها إمنادزه، إحاطة في هذا الشأن.

ويشهد مجلس الأمن بعد غد، جلسة إحاطة بشأن وقف الأعمال العدائية بين جماعة حزب الله وإسرائيل، ويقدم الإحاطة المنسقة الخاصة للبنان، جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

كما يعقد المجلس يوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة في إطار بند جدول الأعمال المعنون «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين»، حيث طلبت روسيا من الاجتماع مناقشة إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، ومن المتوقع أن يقدم نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح أديجي إيبو إحاطة.

ويتفاوض أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع على مشروع قرار صاغته فرنسا وسيراليون، وهما المشاركان في إعداد مشروع القرار المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن الدعم المقدم من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو بالتعاون مع بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي العاملة في شرق الكونغو منذ ديسمبر 2023.