وزارة التعليم: تشكيل لجنة للموافقة على تحويلات طلبة ثانوى عام للعام 2025

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية التحويلات الطلاب مرحلة الثانوية العامة تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، استعدادا للعام الدراسي الجديد، 2025، تقرر تشكيل لجان مركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام والبت في قبول التحويل من عدمه وذلك على النحو التالي: -

ـ لجنة فحص تحويلات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالإدارات التابعة للإدارة المركزية للتعليم العام.

ـ لجنة فحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالإدارة العامة للتعليم الثانوي.

وتابعت: يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي: -

ـ تشكل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم العام كل فيما يخصه تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية والتأكد من استيفاء الملفات الأسباب التحويل.

ـ تحويلات الطلاب إلى المدارس الدولية فيتم الرجوع فيها إلى المديريات للاختصاص.

ـ يحظر قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد.

، لن يتم استلام أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية.

ـ يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات إتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

- لا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.

وأدت على أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات ستبدأ عملها من 1 أغسطس 2024، على أن تنتهى في 15 سبتمبر 2024، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.