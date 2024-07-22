كاميلا هاريس: الرئيس بايدن يقاتل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت كاميلا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الرئيس بايدن يناضل ويقاتل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي، ولا يمكن لأحد أن ينجز ما حققه خلال ولايته الرئاسية"، جاء ذلك في أول ظهور لها منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لنائبته كاميلا هاريس، قائلا: "لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي وكان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس وكان هذا أفضل قرار اتخذته وأود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.