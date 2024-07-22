غلق حمام سباحة بالنادى الاجتماعى فى كفر الشيخ لعدم مطابقته المواصفات الفنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت اللجنة الفنية ضمن حملة التفتيش الموسعة من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، غلق بيسين النادى الاجتماعى بنادى سيدى سالم لعدم مطابقته المواصفات الفنية والإنشائية لاستخدامه بأغراض السباحة والتدريب وخروج حملة تفتيش موسعة لمراقبة ومتابعة حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية والخاصة ومتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة وغلق المنشآت المخالفة للكود المصرى لتأمين المسطحات المائية بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية عناصر فنية وقانونية لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة التي بدأت عملها بمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمام سباحة نادى سخا و نادى كفر الشيخ، نادى city club بيلا والحامول و تعليماته أيضاً بتحرك لجنة فنية لمتابعة نادى سيدى سالم و مركز شباب فوة و حمام السباحة بمنشأة أهلية بمدينة دسوق و كذلك بمدينة قلين لمتابعة حمام السباحة بمركز شباب قلين والاثنين الآخرين بمنشآت خاصة وتستمر أعمال اللجنة حتى اللحظة وعلى مدار اليوم لمتابعة بقية المنشآت.

وشدد وزير الشباب والرياضة على تطبيق كافة البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة، مبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ وتواجد المنقذين وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، لاسيما مع استمرار المترددين على الأندية ومراكز الشباب على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية فى العطلات وعودة ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة بإشراف عبد المنعم الكنانى تتابع تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية و المنشآت الخاصة وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة، وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية و الوصلات الكهربائية وغرف التحكم والفلاتر واختبار الكلور و PH والبيئة المحيطة بالحمامات كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة الواردة بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لديها لجنة فنية دائمة تعمل بشكل مستمر على متابعة تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة طبق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وتتابع عملها على مدار العام.