شباب كفر الشيخ تعلن انطلاق معسكر بلطيم ضمن مبادرة "صيف شبابنا".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنطلاق معسكر الشباب بمدينة بلطيم، وتوافد أفواج إدارتى شباب كفر الشيخ وقلين ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن معسكر الشباب نظم ندوة أولى عن التنشئة الأسرية وأسباب تفكك الأسرة، حاضرها الدكتور خالد مجاهد أستاذ ورئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والدكتورة أميرة عبد النبى، أستاذ مساعد ومدير وحدة الجودة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

كما شارك الشباب حضور ندوة نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أدارها الدكتور سلام العربى عن خطورة انتشار ظاهرة الإدمان على الفرد والمجتمع وآثاره المدمرة، مستعرضاً جهود الصندوق فى مكافحة وعلاج الإدمان فى سرية تامة لبناء الثقة والقضاء على انتشاره.

وتستمر الفاعليات والبرامج التثقيفية والرياضية لأفواج الشباب المشاركة بالمعسكر فى بلطيم، التي تبدأ مع الساعات الأولى من النهار، ضمن مبادرة صيف شبابنا، بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة محمود مناع، مدير معسكر بلطيم.



المشاركون في معسكر الشباب والرياضة



شباب كفر الشيخ تعلن انطلاق معسكر الشباب ببلطيم ضمن مبادرة صيف شبابنا