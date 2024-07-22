طرق إنقاص الوزن لو عندك تكيس فى المبايض.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما تجد المريضات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض صعوبة أكبر في إنقاص الوزن مقارنة بغيرهن، وإذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض وتحاولين إنقاص وزنك، فقد تشعرين بالإحباط لأنك تفعلين كل شيء على النحو الصحيح بينما لا يتحرك الميزان، لذا فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لإنقاص الوزن لمريضات تكيس المبايض.



قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إنه يمكن علاج تكيس المبايض بدون الامتناع عن تناول النشويات ومن خلال اتباع نظام غذائى صحى.



وأوضح أنه من الخطأ قطع النشويات تماما لمريضات تكيس المبايض لأنه يدخل الجسم في حالة ضغط ولكن بدلاً من ذلك يجب أن تأكل نشويات من مصادر طبيعية مع دخول وصفات حلويات بطريقة صحية.



وأشار إلى أن طبيب التغذية المعالج لحالات تكيس المبايض يجب أن يعمل على زيادة حساسية الخلايا في الجسم للأنسولين وذلك من خلال تمارين رياضية خفيفة يمكن ممارستها فى المنزل وبالتالى باتباع نظام غذائي متكامل وبدون حرمان بجانب ممارسة رياضة خفيفة تتحسن اعراض تكيس المبايض وتتحسن طاقة ونشاط المريضة.

بعض النصائح لتناول الطعام الصحي لمريضات تكيس المبايض

قدم موقع فلوريدا ميديكال بعض النصائح لمريضات تكيس المبايض:

تناول البروتين والخضراوات أولاً فتناول البروتين والخضراوات قبل الكربوهيدرات قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم أكثر من تناول الكربوهيدرات أولاً، ويمكن للكربوهيدرات بمفردها أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة من الوقت ثم تنخفض في وقت لاحق، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

قللي من تناول الكربوهيدرات، ولكن لا تقطعيها تمامًا. هناك أدلة تشير إلى أن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض على فقدان المزيد من الوزن وتحسين عملية التمثيل الغذائي لديهم. لحسن الحظ، لا يعني تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات عدم تناول الكربوهيدرات. بالإضافة إلى تناول البروتين والخضروات أولاً في الوجبة، انتقلي إلى المعكرونة والخبز المصنوعين من القمح الكامل، وهما مصدران جيدان للألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأخرى.