لمريضات تكيس المبايض ٤ مشروبات طبيعية لضبط الهرمونات

كتبت فاطمة ياسر

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تبدأ فيها المبايض بإنتاج كمية غير طبيعية من الأندروجين، مما يؤدي إلى تكوين أكياس علي المبايض، وهذا الأمر يتسبب في حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية، ويعوق الحمل.



ووفقا لموقع hindustantimes فهنا بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض ومنها، السمنة وزيادة الوزن وتقلبات المزاج وزيادة شعر الوجه وتكوين حب الشباب، وتساقط الشعر.



وتعد أحد اختلال الهرمونات الشائعة التي تؤثر على تكوين الأكياس هو هرمون التستوستيرون، و بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض التي يمكن أن تجد سببها الجذري في ارتفاع هرمون التستوستيرون ودهون البطن وحب الشباب وتساقط الشعر .



وقدم التقرير بعض المشروبات الصحية التي تساهم بشكل كبير في الحد من أعراض تكيس المبيض، ومنها:

-النعناع

يساعد النعناع في تقليل مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم، وبالتالي منع الأندروجينات " الأكياس" من التأثير على الجسم، كما أنه مضاد للإلتهابات، ويحافظ علي صحة الجهاز الضمي.

-القرفة

القرفة مفيدة للصحة ويساعد في تقليل حساسية الأنسولين، كما يساعد في تنظيم الدورة الشهرية لدى مرضى متلازمة تكيس المبايض.

-البابونج

له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تنظيم تأثير هرمون التوتر في متلازمة تكيس المبايض.



ونصح التقرير، مرضي تكيس المبيض علي ضرورة اتباع العديد من النصائح للتخلص من الأعراض السابق ذكرها، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد.

-اتباع نظام غذائي صحي.

-تجنب الأطعمة السريعة.

-ممارسة التماريين الرياضية بشكل يومي.

