ضبط 1400 كجم جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأجبان والمواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على ثلاجات الأجبان والمواد الغذائية، وأسفرت عن ضبط تلاجة لحفظ الأجبان والمواد الغذائية بدون ترخيص وتم مصادرة عدد 70 صفيحة جبن زنة الصفيحة الواحدة 20 كجم بإجمالي واحد طن و400 كجم وجميع الصفائح من خلال الفحص الظاهري منتفخة وعليها صدأ وتنبعث منها روائح كريهة مما يدل علي عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 2 بازر بداخلهم سجائر مستوردة ومهربة ضربيا وجمركيا مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد 323 علبة سجائر، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



