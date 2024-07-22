اليوم السابع
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آليات مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2024

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:00 م
آليات مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2024 الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى  2024، اعتبارا من يوم 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً وزارياً ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" لعام 2024 اعتباراً من 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى

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