آليات مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2024

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، اعتبارا من يوم 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً وزارياً ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" لعام 2024 اعتباراً من 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.