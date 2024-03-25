صندوق تحيا مصر يوزع 60 ألف قطعة ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية بدمياط وسوهاج

كتب مدحت وهبة

افتتح صندوق تحيا مصر اليوم الإثنين، معرضى مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة فى محافظة دمياط، والطلاب الأولى بالرعاية فى جامعة سوهاج، ليوفرا 60 ألف قطعة ملابس جديدة، لمدة 4 أيام متواصلة حتى يوم الخميس، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموى فى تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى تحسين ظروف الحياة للأسر الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن معارض دكان الفرحة مستمرة فى عملها طوال الشهر الكريم استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بالتوازى مع قوافل حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين، والتى تستهدف توفير 3 مليون وجبة ساخنة خلال شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال مطابخ تم تجهيزها بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدنى لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين.

وأضاف عبد الفتاح، أن معرض "دكان الفرحة" فى جامعة سوهاج يتضمن 20 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لرعاية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، بحُرية تامة ودون مقابل، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابى بالجامعة، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب.

وفى ذات السياق، أشار عبد الفتاح، إلى أن معرض "دكان الفرحة" للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة دمياط، يتضمن 4٠ ألف قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات وأوانى للطهى والمفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويستهدف 3000 أسرة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، وذلك بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية، لافتًا إلى أن المعرض استهدف الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعى فى عدة مناطق بمحافظة دمياط، منها: الخياطة، الشعراء، العتاتبة، السنانية، عزب النهضة، أولاد حمام، الخلفية، غيط النصاري، شطا، الشيخ درغام، فارسكور، شرباص، الرحامنة، العزازمة، العبيدية، السالمية، النجارين، كفر العرب، كفر الشناوي.



الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع عبر مبادرة دكان الفرحة ومعارض الحماية الاجتماعية تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوى حيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، فى أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض فى دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوى الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصى عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتى لديهن مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.



صندوق تحيا مصر يوزع 60 ألف قطعة ملابس جديدة