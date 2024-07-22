رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات نهاية العام بكلية الطب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ويرافقه الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، امتحانات كلية الطب في ختام أيامها للعام الدراسي الحالي، واطمأن على انتظام العملية الإمتحانية في اليوم الأخير لها.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية، على أنه لم يتم رصد أية شكاوى أو عوائق طوال فترة الامتحانات، وسط التزام الطلاب بكافة التوجيهات والإرشادات التي وضعتها الكلية منذ بدء الامتحانات، مشدداً على ضرورة الإنتظام بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح، والرصد والمراجعة، وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الإمتحانات للطلاب في أقرب وقت.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 65، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومناقشة موضوعات مهمة ذات الصلة بالعملية التعليمية، حيث ناقش المجلس موعد إجراء تحويلات ونقل القيد من وإلي كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، على أن يبدأ موعد قبول التحويلات يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م وحتي بداية العام الجامعي 2024/2025م.

وبشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، فقد اعتمد المجلس أن يبدأ القبول بدءاً من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م، واعتمد مجلس الجامعة قواعد توزيع طلاب كلية العلوم علي شعب الكلية المختلفة طبقاً لرغبة الطالب مع عدم الإخلال بالمادة رقم (3) من لائحة الكلية، على النحو التالى:- (أولا: العلوم الطبيعية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات) بصفة أساسية بالإضافة إلي 5% من طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) طبقاً لرغبة الطلاب ومواد التفضيل - ثانيا: العلوم البيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي علوم) فقط بما لا يقل عن 60% ولا يتجاوز 85% من طلاب ذات الشعبة المتقدمين للكلية - ثالثاً : العلوم الجيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات أو علمي علوم) طبقا لرغبة الطالب بشرط أن لا يقل عدد الطلاب عن 10% من مجموع المتقدمين للكلية).



جولة رئيس الجامعة على امتحانات كلية الطب



رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات كلية الطب