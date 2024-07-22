حاكم ولاية كنتاكي يدعم كامالا هاريس في خوض سباق الانتخابات الرئاسية

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أعرب حاكم ولاية "كنتاكي" الأمريكية، آندي باشير، اليوم الإثنين، عن تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.



وأكد باشير - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - دعمه بشكل كامل لهاريس، مشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدتها لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس (الأحد) أنه لن يترشح في الانتخابات الأمريكية القادمة، معلنا تأييده لترشح نائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي.



من جانبها، قالت هاريس إنها تتشرف بالحصول على تأييد الرئيس بايدن وتسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.