جهاز دمياط الجديدة يشن حملة لتنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة

دمياط - معتز الشربينى

صرح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ ( 7 ) قرارات غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بنطاق الحيين الثاني والرابع بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

على صعيد أخر أشار رئيس الجهاز، إلى أنه وأثناء تنفيذ الحملة تم أيضا ضبط وفصل عدد ( 9 ) وصلات مياه مخالفة "خلسة " ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتحرير محاضر للمخالفين لإستيداء حقوق الدولة.

وأضاف: أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار (24) ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وكشف أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي من شرطة التعمير، والرائد أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.