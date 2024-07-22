ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول إنجازات الدولة والمدرسة الواقعية بالإخراج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "وإنجازات الدولة المصرية" حاضرتها كريمة مختار مسئولة بالقصر، مشيرةً إلى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء فترة حكمه حتى الآن الكثير من الإنجازات، ولقد سعى بمصر نحو التقدم والازدهار، وإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ومن هنا نقر بأن الدولة المصرية نجحت فى تثبيت أركانها ، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية، كما تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

كما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الواقعية" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ بداية الواقعيين، وأهم رواد مدرسة الواقعيين، وتأثير مدرسة الواقعية، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد سلامة قصيدة بعنوان "من أنا"، من خلال الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

فيما عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "دروس المستفادة من الهجرة النبوية" ألقاها الشيخ سيد حسين، متحدثاً عن معنى الهجرة وأنواعها، والهجرة بين التخطيط البشري والتأييد الإلهي، ودور أبو بكر الصديق وأهل بيته في الهجرة، وأعظم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان" ميلاد الحبيب "، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر بمشاركة رواد المكتبة، وأعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله.



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول إنجازات الدولة والمدرسة الواقعية بالإخراج



جانب من فعاليات قصور الثقافة لدعم الأطفال