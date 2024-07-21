فعاليات متنوعة لرواد قصور الثقافة بالأقصر ضمن برنامج الأنشطة الصيفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيفية استثمار وقت الفراغ" ألقاها وليد الضوي مدرس لغة عربية بمدرسة حاجر العديسات وعضو بنادى أدب الطود موضحا تعريف وقت الفراغ، وكيفية استثمار وقت الفراغ، وطرح أفكار جديدة للاستفادة من وقت الفراغ والإنترنت.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات، ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيرين محمد، وعرض فيلم "جوني ودولي يلعبان الكرة" وبجانب ذلك أعد القصر ورشة تعليم الخياطة نفذتها المدربة أسماء أحمد، وورشة يوسي ماث "الحساب الذهني" نفذتها زينب أحمد.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، نظم الفرع برئاسة حسين النوبي، مجموعة متنوعة من الورش الفنية بقصر ثقافة الأقصر عدة ورش فنية متنوعة منها "الأشكال الهندسية" نفذها قسم الفنون التشكيلية مستخدمين ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين، وورشة استخدام ألوان المائية "بإستخدام ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين، وعقد قسم الثقافة العامة محاضرة بعنوان" النظافة " القتها حسانية حجاج، وعرض مسرح عرائس قصة بعنوان" مغامرات الفيل الصغير "أداء هاله أمين مسئولة مكتبة الطفل، هذا بجانب لعبة الكراسي كنشاط ترفيهي للأطفال، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية دوري ثقافي لرواد المكتبة أدارته ولاء جابر.



دعم الأطفال ضمن مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بالأقصر



فعاليات متنوعة لرواد قصور الثقافة بالأقصر ضمن برنامج الأنشطة الصيفية



محاضرات ثقافية متنوعة فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا