البورصة: تغطية الاكتتاب الخاص لشركة "أكت فاينانشال" 20.2 مرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، عن عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص للشركة، المنتهي يوم الخميس الماضي، وبلغوا 493 مستثمر، وبلغت عدد شركات السمسرة التي تلقت طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة 39 شركة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها 6.055 مليار سهم بقيمة 17.6 مليار جنيه بعدد مرات تغطية بلغت 20.2 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الذين تم التخصيص لهم 203 مستثمر.

وتبلغ حجم شريحة الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات 300 مليون سهم بقيمة 870 مليون جنيه، ويستمر الاكتتاب في الطرح العام حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

وكانت البورصة المصرية، قد استقبلت أوراق قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات لتصبح أول شركة تتقدم للقيد بالسوق الرئيسي خلال عام 2024.

وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد قررت قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 191.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 765.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "الخدمات المالية غير المصرفية" اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.