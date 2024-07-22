تعرف على الفوائد الصحية للخوخ.. من فقدان الوزن لتحسين صحة القلب

كتبت مروة هريدى

بفضل مذاقها الحلو والحامض، تتمتع فاكهة الخوخ الصيفية ذات النواة بملف غذائي مذهل مع محتوى عالٍ من الألياف وفيتامين A وفيتامين C والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من المعادن، كما يمكن أن يعزز تناول الخوخ مناعتك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمعادن والعناصر الغذائية المذهلة الأخرى، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يحمى الخوخ أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان، حسبما أفاد موقع "Food-ndtv".

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة كيمياء الأغذية، ساعدت مادة البوليفينول الموجودة في الخوخ في قتل ووقف نمو خلايا سرطان الثدي دون التأثير سلبًا على الخلايا السليمة.

فيما يلي.. الفوائد الصحية لإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي خلال فصل الصيف:

- غني بمضادات الأكسدة

يحتوى الخوخ على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينول وفيتامين C وبيتا كاروتين، وتعمل هذه المركبات على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ومحاربة الإجهاد التأكسدي، لذلك يساعد الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

- يحسن صحة القلب

يعتبر الخوخ من الأطعمة الصحية للقلب، فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث يعمل هذا المعدن على موازنة تأثيرات الصوديوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن الخوخ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يحسن الهضم

ثق في الخوخ لعلاج أي مشكلة صحية في الأمعاء، حيث يحتوي الخوخ على الكثير من الألياف التي تعزز الهضم، وتمنع الألياف الإمساك وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

- تقوية جهاز المناعة

يمكن أن يكون للخوخ الغني بفيتامين C تأثيرًا رائعًا على مناعتك، لذلك يجب تضمينه في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، حيث يساعد هذا الفيتامين على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمحاربة العدوى، كما يمكن أن يؤدي تضمين الخوخ في نظامك الغذائي إلى دعم صحة مناعتك.

- تعزيز صحة الجلد

يعمل الخوخ الغنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة على تعزيز صحة بشرتك، ويمكن تحقيق التوازن بين نعومة البشرة وترطيبها من خلال تضمين فيتامين C في نظامك الغذائي لأنه يحفز إنتاج الكولاجين، ويساعد الخوخ في الحفاظ على بشرة أكثر صحة وحيوية، كما يحمى البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسينها بمساعدة بيتا كاروتين.

- إدارة الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، فقد يكون الخوخ هو الخيار الصحيح لك لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويزيد محتوى الألياف من الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعتبر وجبة خفيفة حلوة ومغذية ومنخفضة السعرات الحرارية.

- يدعم صحة العين

يحتوي الخوخ على اللوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات المهمة لصحة العين، وتعمل هذه المركبات كإجراء وقائي ضد الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، كما يساعد تناول الخوخ بشكل منتظم في الحفاظ على صحة بصرك مع تقدمك في السن.