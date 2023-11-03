دراسة: النشويات مهمة لحصولك على البوتاسيوم والألياف

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة جديدة نشرت في جريدة ديلي ميل البريطانية، عن أن استبدال الخبز والأرز بالبطاطس مرتين يوميًا يمكن أن يزيد مستويات البوتاسيوم بنسبة 21%، وفيتامين C بنسبة 11%، والألياف بنسبة 10%، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الأمعاء.

ووفقًا للباحثين من مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك، فإن اختيار الأرز بدلاً من البطاطس قد يجعلك تفتقر إلى العناصر الغذائية القيمة، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 95% من البالغين في الولايات المتحدة لا يحصولون على كمية الألياف التي يحتاجونها في اليوم، والتي من المعروف أنها ضرورية لعملية الهضم الصحي.

وفي الوقت نفسه، 98% لا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم هذا المعدن المهم لتقلص العضلات وتنظيم ضغط الدم، وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

وحول ذلك قال قائد الدراسة وخبير التغذية الدكتور كيث تي أيوب، إن الكربوهيدرات "غير قابلة للتبديل"، ولها "خصائص مختلفة تمامًا من الفيتامينات والمغذيات، وفي الدراسة، قارن الدكتور أيوب وزملاؤه كمية البوتاسيوم والفيتامينات B6 وCوالألياف في حبة بطاطس متوسطة الحجم بكمية الأرز الأبيض وخبز القمح الكامل.

ثم قاموا بحساب الفرق في العناصر الغذائية بين الكربوهيدرات في وجبتين أمريكيتين نموذجيتين، وقاموا بحساب الفرق اليومي الإجمالي.

وبالإضافة إلى نقص البوتاسيوم والألياف في وجبات الأرز والبطاطس، لاحظ الباحثون أيضًا انخفاضًا بنسبة 17% في فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي موجود أيضًا في لحم الخنزير والدواجن، وهو ضروري لصحة الأوعية الدموية.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن حبة البطاطس متوسطة الحجم تحتوي على 15% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بينما يحتوي خبز القمح الكامل على 3% فقط.

وقال الدكتور أيوب، أخصائي تغذية الأطفال في مستشفى ومركز مونتيفيوري الطبي: "التفكير في جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على أنها قابلة للتبديل، ولكن يتم تصنيف هذه الأطعمة ضمن مجموعات غذائية مختلفة لسبب ما، وربما الأهم من ذلك، أنها تميل إلى أن تكون مختلفة إلى حد كبير". محتويات الفيتامينات والمعادن.

وكتب الدكتور أيوب أن البطاطس مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو "عنصر مغذٍ مثير للقلق"، وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) للأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حبة البطاطس متوسطة الحجم على 30% من الكمية الموصى بها من فيتامين C - المهم لعمليات الشفاء - في حين لا يحتوي خبز القمح الكامل على أي شيء.

واقترح الأطباء، عدم الإكثار من تناول البطاطس فقط وإدخال "تناول متنوع من الخضراوات النشوية" في النظام الغذائي مثل البطاطا الحلوة.