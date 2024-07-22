بدوى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لأباتشى لبحث خطط زيادة الإنتاج

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى الأمريكية والوفد المرافق له بمدينة العلمين الجديدة ، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف.

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة اباتشى في ضوء مايوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج ، لافتاً الى أهمية دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الحقول القائمة وزيادة معدلاتها الإنتاجية وسرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج.

واستعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي لأباتشى سبل توسع أنشطة الشركة في مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعى في الصحراء الغربية للمساهمة في زيادة الإنتاج.

كما تطرق اللقاء الى استعراض الزيارة الآخيرة للمهندس كريم بدوى لحقول انتاج خالدة للبترول بالصحراء الغربية التي تستثمر فيها اباتشى ، والمردود الجيد للزيارة واللقاء مع العاملين على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.

وأكد الوزيرعلى الاهتمام بالإستفادة من الخبرات المتميزة للكوادر العاملة بشركة أباتشى وزيادة الاندماج بينها وبين الخبرات المصرية للكوادر البترولية في سبيل الخروج بخطط غير تقليدية لدعم زيادة الإنتاج ، كما أوضح أهمية العمل بين قطاع البترول واباتشى لتحقيق أعلى معدلات السلامة للعاملين والمنشآت في مناطق العمل وتعزيز أساليب الإنتاج والعمليات بشكل مسئول بيئياً.

ومن جانبه قال جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى "تتشرف شركة أباتشي بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة المصالح المشتركة والتزامنا المستمر تجاه مصر، وأضاف "نتطلع الي مواصلة التقدم في مبادرات التحديث المصرية التي تم إطلاقها في عام 2021 والعمل مع الحكومة الجديدة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بينما نواصل شراكتنا طويلة الأمد مع مصر للمساهمة بشكل مسئول في تعظيم موارد الطاقة بالبلاد."