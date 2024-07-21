اجتماع مشترك وزيرى البترول والكهرباء مع وزير الطاقة السعودى

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول الثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع مشترك مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية في مقر وزارة الطاقة بالرياض تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وأكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على عمق الشراكة والعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والممتدة على مدار عقود في المجالات المختلفة لا سيما في مجال الطاقة.

وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجيات الطاقة في البلدين ومناقشة أهم محاور العمل والإجراءات التي تم تنفيذها لتنويع مزيج الطاقة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إطار تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

كما أكد المهندس كريم على أن أولويات العمل للوزارة تهدف إلي زيادة الإنتاج، وتسريع أنشطة الاستكشاف واستغلال الطاقات المتاحة بمصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والي اهمية تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح لتعظيم التكامل بين البلدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

كما تم التوافق حول أهمية صياغة خطط عمل تتضمن حلول واقعية وجذرية مبنية على اسس اقتصادية لضمان الاستدامة، مع استمرار الاستثمار في الثروة البشرية لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الشابة فضلاً عن تمكين المرأة.

كما تم الاتفاق على ضرورة تحقيق الاستغلال الامثل للموارد البترولية مع الاخذ في الاعتبار البعد البيئي والتوسع في تطبيق برامج ومبادرات لخفض الكربون مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الكربون من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والاستخدامات المبتكرة مثل الانتاج المعزز من الزيت الخام.

وانتهى الاجتماع بتشكيل فرق عمل من الجانبين للعمل على مجالات التعاون ذات الأولوية مع تحديد اليات التنفيذ لضمان الوصول الى مخرجات قابلة للتطبيق.