صناعة مصرية...افتتاح خط إنتاج جديد للفوسفات بالوادي الجديد

كتبت مروة الغول

تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة من ثروات الوطن المعدنية، فقد تم تدشين خط انتاج جديد لخام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إنه تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في خطوط إنتاج الخامات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من هذه الخامات فجرى افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بموقع أبو طرطور في الوادي الجديد بعنوان "كسارة إمام"، بقدرة إنتاجية 250 طن/ ساعة بإجمالي 750 الف طن سنويا من الخام بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم أسطول فوسفات مصر من الكسارات التي تعمل على تنفيذ خطة الإنتاج الطموحة لإنتاج خام الفوسفات.



جانب من المشروع



أوضح عبد العظيم، أن خط إنتاج يشمل كسارة جديدة في هضبة أبو طرطور هي الأولى من نوعها في تكنولوجيا تكسير الخام بالإضافة إلى أنها صناعة مصرية وبسواعد مصرية وطنية وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 40 مليون جنيه ليصبح اجمالي ما تمتلكه فوسفات مصر 5 خطوط انتاج وكسارات في موقع هضبة أبو طرطور وجاري الإعداد للتوسع في تنفيذ خطوط انتاج جديدة فيما يُعدّ افتتاح كسارة جديدة وخط إنتاج لخام الفوسفات في محافظة الوادي الجديد إنجازًا هامًا يُساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة وتعزيز مكانة مصر كأحد كبار منتجي الفوسفات في العالم كما يهدف هذا الخط لتنفيذ متطلبات السوق المحلي والعالمي من خام الفوسفات بأحجام متنوعة تتوافق مع طلبات العملاء.

أضاف عبد العظيم، أن افتتاح كسارة جديدة وخط إنتاج يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة بشكل كبير، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم إنتاج خام الفوسفات، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي والعالمي على هذه المادة الخام الحيوية والإستراتيجية.

من جانبه أضاف طارق إمام، نائب رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن افتتاح كسارة " إمام" بموقع الوادي الجديد ساهم في خلق العديد من فرص العمل لأبناء محافظة الوادي الجديد، مما سيُساعد على الحدّ من البطالة وتحسين مستوى المعيشة تنمية الاقتصاد المحلي حيث سيُساهم خط الإنتاج في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاجية ورفع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت طارق، إلى أن الخط الجديد يسهم في تعزيز مكانة مصر حيث سيُساهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كأحد كبار منتجي الفوسفات في العالم، مما سيُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التعدين والصناعات التحويلية كما يهدف خط إنتاج وكسارة " إمام"، إلى توفير المواد الخام للصناعات حيث سيُساهم المشروع في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، مثل صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية كما تلتزم الكسارة وخط الإنتاج بأعلى المعايير العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، مما يُساهم في حماية العمال.