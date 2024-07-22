انطلاق مبادرة "أبطال 2030" لدعم تنشئة الأطفال في دمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة مروة صالح، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط انطلاق مبادرة (أبطال 2030) على مستوى محافظة دمياط، بالتعاون مع لجان حماية الطفولة بديوان محافظة دمياط، ومديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم ومكتبات مصر العامة والمكتبة المتنقلة والعديد من الجهات على مستوى المحافظة.

تهدف المبادرة إلى تنمية الأطفال والمراهقين من سن 8 إلى 18 سنة، وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعى الصحى و تعزيز الأخلاق والسلوكيات السليمة واستغلال الطاقة والحماس عند الفئة العمرية المستهدفة من أجل صحة عقلية وجسدية أفضل، بالإضافة إلى تعديل العادات الغذائية الضارة للمراهقين، نتيجة لمعدلات السمنة الملحوظة من خلال فحص السمنة والأنيميا والتقزم داخل مدارس المحافظة.

وتستهدف مبادرة (أبطال 2030) بدمياط غرس مفاهيم بناء الشخصية وحُسن استغلال الوقت والموارد وتقليل معدل استخدام الشاشات عن طريق التشجيع على ممارسة الهوايات وتنمية المهارات، بالتعاون مع الجهات المعاونة بالاضافة إلى توعية الآباء والأمهات بأساسيات التربية الايجابية المتوازنة، وتمتد خطة عمل المبادرة على مرحلتين طوال العام، تستهدف فيهم الأطفال والمراهقين من خلال ندوات توعية بالمساجد والمدارس ودور التحفيظ ونوادى الشباب على مستوى المحافظة، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تأتى على رأسها تعزيز الخصائص السكانية للمواطنين وتدعيم النشء



انطلاق مبادرة (أبطال 2030) لدعم تنشئة الأطفال بدمياط