الرئيس الأوكرانى يوجه رسالة إلى بايدن بعد إعلان انسحابه من الانتخابات

محمد جمال

وجه الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى رسالة إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد إعلان انسحابه من الانتخابات الأمريكية، حيث أكد زيلينسكى أن أوكرانيا ممتنة لبايدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ونظرا للضغوط الديمقراطية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وطالب بايدن في منشور على منصة "إكس"، أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.

بدوره قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الأحد، إن الرئيس جو بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً، بقراره الانسحاب من السباق الرئاسي 2024.