زيلينسكي يطالب حلفاءه بمده بصواريخ بعيدة المدى بعد هجوم مسيرات على كييف

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الحلفاء الغربيين إلى توفير المزيد من الأسلحة بعيدة المدى بعد أن استُهدفت كييف في خامس هجوم بطائرات بدون طيار من روسيا في غضون أسبوعين فقط.

وبحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أطلقت روسيا "هجمات منهجية" وأمطرت كييف بالصواريخ والطائرات بدون طيار، بحثًا عن اتباع تكتيكات جديدة لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي إن الهجوم أظهر مدى ضرورة استهداف القواعد داخل روسيا لحماية أوكرانيا من الغارات الجوية، مضيفا : "يجب أن تكون قدراتنا الكافية بعيدة المدى ردًا عادلاً على الهجمات الروسية".

ونقلت الصحيفة عن محللين في مجال الدفاع قولهم إن الهجمات يبدو أنها تشمل نوعًا جديدًا غير محدد من الطائرات بدون طيار ذات الطيران المنخفض التي تعمل على ارتفاع 20-30 مترًا فقط.

ودمرت أنظمة الدفاع الأوكرانية 35 من أصل 39 طائرة بدون طيار وصاروخين كروز أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف 10 مناطق في أوكرانيا.