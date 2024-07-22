السقوط السريع.. مجلة تايم ترصد تداعيات انسحاب بايدن من السباق الرئاسى

محمد جمال

رصدت مجلة التايم الأمريكية تداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وخصصت المجلة غلافها للتعليق على انسحاب بايدن من الترشح في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وصورت المجلة بايدن وهو يخرج من الصورة من الناحية اليمنى، لتدخل كاملا هاريس وتحل محلة في الصورة من الجهة اليسرى.



التايم

ووصفت المجلة صعود بايدن للرئاسة الأمريكية بأنه صعود متوج بالانتصار، بينما وصفت انسحابه بالسقوط السريع والوحشى.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأحد، دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطى بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وطالب بايدن فى منشور على منصة "إكس"، أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.

بدوره قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، الأحد، إن الرئيس جو بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً، بقراره الانسحاب من السباق الرئاسى 2024.



وفى أول تعليق من المرشح الجمهورى دونالد ترمب، على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي: إنه أسوأ رئيس فى تاريخ بلادنا وسيتم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق فى تاريخ بلادنا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



وقال الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب فى أول تعليق على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابى 2024، إن هزيمة نائبته كامالا هاريس ستكون أسهل بالنسبة له.



وأضاف ترمب فى مكالمة مع شبكة CNN بعد دقائق من إعلان بايدن انسحابه من سباق 2024، أن الرئيس جو بايدن أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "تم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق فى تاريخ بلادنا".



وحذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسي، الرئيس بايدن ، من أن يفقد الديمقراطيون القدرة على السيطرة على مجلس النواب، إذا لم يبتعد بايدن عن سباق 2024، خاصة أن استطلاعات الرأى تُظهر أنه لا يستطيع هزيمة ترمب فى الانتخابات المقررة فى 5 نوفمبر المقبل.