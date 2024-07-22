الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة بقيم تصل 3 درجات بدءا من الجمعة المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجات على شمال البلاد اعتبارا من يوم الجمعة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على سبيل المثال على القاهرة الكبرى لتسجل 36 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.