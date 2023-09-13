تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى 2023

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن ألفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال ألفترة السابقة للتصفية ،كما يمكن الإبلاغ ألفورى عن أى مخألفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.