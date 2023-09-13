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تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى 2023

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:00 ص
تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى 2023 الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن ألفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال ألفترة السابقة للتصفية ،كما يمكن الإبلاغ ألفورى عن أى مخألفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى  لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.
 
 

التموين

الأوكازيون الصيفي 2023

عروض الأوكازيون الصيفي

تخفيضات الاوكازيون الصيفي

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