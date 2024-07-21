اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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9 محاور لرؤية وزارة الرى المستقبلية .. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 يوليو 2024 01:35 م
9 محاور لرؤية وزارة الرى المستقبلية .. اعرف التفاصيل وزارة الرى
أسماء نصار

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تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف المياه باعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وكانت رؤية الوزارة المستقبلية كالتالى:

1- استكمال تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان .

2- استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط حتى عام 2026 .

3- البدء في دراسات تحديث منظومة التحكم والتشغيل في مجموعة قناطر الدلتا الرئيسية "2024- 2029" .

4- بدء تنفيذ مشروع تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية " 2024 - 2028" .

5- استكمال تطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل “القناطر” لضمان فاعلية عملها والتحكم الأمثل في التصرفات .

6- العمل على تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية (2024-2026 ) .

7- استكمال خطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالمحافظات الساحلية "دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح – جنوب سيناء"  "2024-2030”.

8- استكمال جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتغليط العقوبات لردع المخالفين .

9- مواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث والتي تستهدف مختلف الفئات مثل الاطفال والطلاب والشباب والمرأة وعلماء الدين بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالدولة.







وزارة الرى

المياه

مشروعات الرى

رؤية وزارة الرى



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