‫تعرف على تفاصيل تحديث منظومة إدارة المياه بقناطر الدلتا

كتبت أسماء نصار

بحث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتحديد كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً ، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر ، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة ، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي الإحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى.

2- الدراسة المقترحة تهدف لتحسين التحكم في تصرفات المياه المارة من مجموعة قناطر الدلتا ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر.

3- تحديد كفاءة التشغيل الحالية للبوابات ، والربط الآلى بين مجموعة القناطر.

4- دراسة الحالة الإنشائية والبيئية لمجموعه القناطر ، ومدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

5- تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر ، وتنفيذ عدد من الإختبارات ، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه.

6- دراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر.