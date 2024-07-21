196 جهازا تعويضيا دعماً لذوى الهمم بقرى ونجوع أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت 196 جهازا تعويضيا على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك على مدار الأعوام السابقة.

وأوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وفى إطار متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأشار، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 16 ألف جهاز تعويضى.



تركيب أجهزة تعويضية للمستحقين



تركيب أجهزة تعويضية



تسليم أطراف صناعية